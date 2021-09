Francia | l’ex presidente Nicolas Sarkozy condannato a un anno di carcere per finanziamento illecito

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 settembre 2021)della Repubblica franceseè statoa undi reclusione per ildella sua campagna elettorale del 2012, nel cosiddetto caso delle false fatture “Bygmalion”.non era presente in aula alla lettura del verdetto. Si tratta del secondo verdetto di colpevolezza nei confronti di, che a marzo 2021 è statoper corruzione nel caso intercettazioni esploso sette anni fa.potrà fare appello. Secondo l’accusa il suo partito ha speso il doppio dei 22,5 milioni di euro consentiti dalla legge elettorale francese e ha poi cercato di far figurare i soldi in più come una spesa per ingaggiare un’agenzia ...