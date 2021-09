Fino all'ultimo battito, seconda puntata stasera su Rai1: la trama (Di giovedì 30 settembre 2021) stasera su Rai1 alle 21:25 torna Fino all'ultimo battito, la fiction con Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero: la trama della seconda puntata. stasera su Rai1, alle 21:25, si rinnova l'appuntamento con Fino all'ultimo battito, la fiction di diretta da Cinzia TH Torrini, con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci e Loretta Goggi nel ruolo di Margherita. La trama della seconda puntata racconta che Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino) è riuscito a evadere e a far perdere le sue tracce. Il PM Pansini è convinta che ci sia un basista all'interno dell'ospedale che ha consentito la fuga di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 settembre 2021)sualle 21:25 tornaall', la fiction con Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero: ladellasu, alle 21:25, si rinnova l'appuntamento conall', la fiction di diretta da Cinzia TH Torrini, con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci e Loretta Goggi nel ruolo di Margherita. Ladellaracconta che Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino) è riuscito a evadere e a far perdere le sue tracce. Il PM Pansini è convinta che ci sia un basista all'interno dell'ospedale che ha consentito la fuga di ...

