Ex Ilva, i sindacati: "Confronto entro un mese o presidio al Mise" (Di giovedì 30 settembre 2021) Fim - Cisl, Fiom - Cgil, e Uilm - Uil invieranno 'una nuova richiesta di incontro ai ministeri competenti' sul caso ex Ilva. I sindacati hanno fatto sapere che metteranno in atto 'un presidio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 settembre 2021) Fim - Cisl, Fiom - Cgil, e Uilm - Uil invieranno 'una nuova richiesta di incontro ai ministeri competenti' sul caso ex. Ihanno fatto sapere che metteranno in atto 'un...

Ultime Notizie dalla rete : Ilva sindacati Ex Ilva, i sindacati: "Confronto entro un mese o presidio al Mise" Fim - Cisl, Fiom - Cgil, e Uilm - Uil invieranno 'una nuova richiesta di incontro ai ministeri competenti' sul caso ex Ilva. I sindacati hanno fatto sapere che metteranno in atto 'un presidio permanente' presso il ministero dello Sviluppo economico 'in caso di mancato riscontro su una convocazione, da tenersi entro la ...

Vittime del lavoro: Taranto non dimentica, 'ma serve un impegno concreto' Francesco, giovanissimo operaio ex Ilva, non è l'unico ad aver perso la vita qui, nel 2012. Sette ... Cittadini, amici e familiari delle vittime del lavoro, scolaresche, associazioni, sindacati e membri ...

Ex Ilva: sindacati, contraddizione limite 10.700 addetti in Nadef con la risalita produttiva a 8 milioni di tonnellate prevista al 2024” (LaPresse) – E’ “un evidente contraddizione il limite occupazionale” di 10.700 addetti nel 2025 a parità di volumi(cioè 8 milioni ...

