Draghi | Mattarella e Speranza | le perquisizioni dopo le minacce su internet

E' tempo anche per i cyber attacchi, Mario Draghi, Sergio Mattarella e il non nuovo Roberto Speranza sono condannati anche a subire questo. I mandanti sono i soliti idioti no vax e no green pass, probabilmente condannati a stare a casa e quindi con tanto tempo libero da perdere in questo modo Dalle prime ore della mattina, personale della Digos della Questura di Roma e dei Compartimenti di Polizia Postale territorialmente competenti, stanno effettuando quattro perquisizioni personali, locali e informatiche, delegate dalla procura della Repubblica di Roma a carico di altrettante persone residenti in varie località del territorio nazionale che hanno avuto un ruolo significativo nella campagna d'odio, veicolata sul web anche attraverso insulti e minacce, nei confronti del Presidente del Consiglio, Mario

