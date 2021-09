Draghi a giovani attivisti per il clima | avete ragione | pronti a scelte audaci

(Di giovedì 30 settembre 2021) Mariosposa le proposte "voli" deiper il, promette l'impegno dell'Italia in sede internazionale per arrivare a "" nella lotta alte change, garantisce la determinazione dei leader mondiali ad agire, assicura un metodo inclusivo per le decisioni future. La giornata milanese del presidente del Consiglio inizia in prefettura, dove incontra Greta Thunberg, Vanessa Nakate e Martina Comparelli: il colloquio con leattiviste va "benissimo", dice al termine. Poi interviene alla sessione conclusiva della Youth4te, e ammette che le proteste deisono fondate, perché "non stiamo riuscendo a mantenere la nostra promessa di contenere il ...

Advertising

HuffPostItalia : Draghi incontra Greta: “Giovani, avete ragione, la transizione ecologica è una necessità” - MiTE_IT : L'assemblea dei giovani della #Youth4Climate ha approvato i messaggi chiave che saranno illustrati domani alla pres… - Agenzia_Ansa : 'Questa generazione, la vostra generazione, è la più minacciata dai cambiamenti climatici. Avete ragione a chiedere… - darfil2 : RT @CremaschiG: L’intervento di #Draghi a #Milano sul #clima : “blablablablablablablablablablablablablablablablablablabla..” Poi ha detto:… - infoitinterno : Clima, Draghi ai giovani: “A volte ‘bla bla bla’ è modo per nascondere la nostra incapacità” -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi giovani

Il presidente del Consiglio, Mariointerviene alla Youth4Climate in corso a Milano, incontra Greta Thunberg e leattiviste per il clima e aggiunge - come riporta Agi, che 'la ripresa ......una Vicentino ditta mi aspettavo la soluzione il suo commento sarò macchiato per sempre per colpe che non ho commesso su Creamyhanno ragione la transizione ecologica è una necessità...I 400 giovani delegati a Milano per la Youth4Climate hanno passato ... Un’urgenza che il WWF condivide pienamente e di cui il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha mostrato consapevolezza nel suo ...Parlando ai giovani della Youth4Climate Draghi ha anche fatto un riferimento alle dure parole di Greta Thunberg indirizzate ai leader mondiali: 'Fatemi dire una cosa sui nostri ‘bla bla bla' I Paesi d ...