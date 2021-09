“Detto Fatto”: panini al latte dolci e salati di Michele Cellamaro (Di giovedì 30 settembre 2021) Il tutor Michele Cellamaro, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2, Detto Fatto, ha preparato i panini al latte dolci e salati. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti Per circa 15 panini: 400 g farina 0, 180 g latte, 40 g olio evo, 40 g zucchero, 15 g lievito di birra, 6 g sale Procedimento In una ciotola, mettiamo tutti gli ingredienti: disponiamo la farina a fontana ed inseriamo al centro il lievito sbriciolato, il latte, lo zucchero, l’olio ed il sale. Lavoriamo per qualche minuto, con le mani o in planetaria con il gancio, fino a rendere l’impasto liscio e setoso. Dividiamo l’impasto in due parti uguali. Ad una ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 30 settembre 2021) Il tutor, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2,, ha preparato ial. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti Per circa 15: 400 g farina 0, 180 g, 40 g olio evo, 40 g zucchero, 15 g lievito di birra, 6 g sale Procedimento In una ciotola, mettiamo tutti gli ingredienti: disponiamo la farina a fontana ed inseriamo al centro il lievito sbriciolato, il, lo zucchero, l’olio ed il sale. Lavoriamo per qualche minuto, con le mani o in planetaria con il gancio, fino a rendere l’impasto liscio e setoso. Dividiamo l’impasto in due parti uguali. Ad una ...

