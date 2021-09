Dal messaggio d’amore di Beyoncé a Milla Jovovich in passerella: la sfilata di Balmain (Di giovedì 30 settembre 2021) È tra gli stilisti più amati dalle celebrity. Omaggiato, per il suo decimo anniversario come direttore creativo di Balmain, nientemeno che da un messaggio d’amore (vocale) di Beyoncé. Così Olivier Rousteing ha aperto la sfilata primavera estate 2022: al suono della voce calda della pop star che diceva: “Ciao Oliver, sono Beyoncé. Mi hai aiutato ad affermare la mia musica, mi hai aiutato ad amplificare il mio messaggio…” BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE – SEPTEMBER 29: (EDITORIAL USE ONLY – For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Designer Olivier Rousteing and models walk the runway during the Balmain Festival V02 Womenswear Spring/Summer 2022 show as part of Paris Fashion Week at La Seine Musicale on September 29, 2021 in ... Leggi su amica (Di giovedì 30 settembre 2021) È tra gli stilisti più amati dalle celebrity. Omaggiato, per il suo decimo anniversario come direttore creativo di, nientemeno che da un(vocale) di. Così Olivier Rousteing ha aperto laprimavera estate 2022: al suono della voce calda della pop star che diceva: “Ciao Oliver, sono. Mi hai aiutato ad affermare la mia musica, mi hai aiutato ad amplificare il mio…” BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE – SEPTEMBER 29: (EDITORIAL USE ONLY – For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Designer Olivier Rousteing and models walk the runway during theFestival V02 Womenswear Spring/Summer 2022 show as part of Paris Fashion Week at La Seine Musicale on September 29, 2021 in ...

ZPeppem : RT @mariobianchi18: Il #30settembre 1954 entra in servizio il #Nautilus, primo sommergile nucleare. Il 23-7-58 salpò da Pearl Arbour per pa… - PavaniSabs : @Omo_Salvadego__ @DossiCarla @GiovaQuez Certo, ma per esempio à me ha aiutata, gli ho scritto un messaggio e lui mi… - bIevinspam : RT @asiamitsuha: scendo dal treno, accendo una sigaretta, prendo il cellulare le scrivo un messaggio 'sto per arrivare', dice non ti preocc… - maeumjoon : questo articolo!!!! la cura che è riposta nella creazione di questo music video dal concept alla realizzazione, il… - mariobianchi18 : Il #30settembre 1954 entra in servizio il #Nautilus, primo sommergile nucleare. Il 23-7-58 salpò da Pearl Arbour pe… -