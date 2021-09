Cosenza | accoltellata e colpita con un mattarello dal figlio | è grave

(Di giovedì 30 settembre 2021) La lite per le continue e minacciose richieste di soldi. Il 28enne ha colpito ripetutamente la madre. È stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio

La donna, Tina Avollo, è stata stata trasferita all'ospedale dell'Annunziata di, dove si trova ricoverata in prognosi riservata: oltre ad essere stataripetutamente, e' stata ...Il fatto è avvenuto alla marina di Cetraro (), al culmine di una lite tra i due. I Carabinieri sono stati avvertiti da un vicino di casa, che ha sentito delle urla, e hanno fermato il figlio, ...Nelle ultime ore sono stati veicolati via WhatsApp messaggi elettorali dal numero telefonico di una persona deceduta ...AGI - Versa in gravi condizioni, con prognosi riservata, la donna di 64 anni che ieri sera è stata ferita con un coltello dal figlio ventottenne. Il fatto è avvenuto alla marina di Cetraro (Cosenza), ...