Corsport | il turn over di Spalletti lascia fuori Anguissa Torna Manolas | gioca Malcuit

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ildiper Napoli-Spartak Mosca – in programma oggi alle 18.45 (Dazn e Sky) – coinvolgerà ancheche sarebbe alla prima assenza da quando è a Napoli. Così scrive il Corriere dello sport. In porta c’è da segnalare il ritorno di Meret dopo l’infortunio a Genova. A destra, scrive il, dovrebbere, a sinistra confermato Mario Rui e al centro della difesa ci sarebbe di nuovoal fianco di Koulibaly. Davanti, spazio al tridente Politano Insigne Osimhen con a centrocampo Fabian Zielinski ed Elmas. Sarebbe questo ilper la seconda partita di Europa League: la prima, ricordiamolo, è stata Leicester-Napoli 2-2 con doppietta di Osimhen. L'articolo ilNapolista.

