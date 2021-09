Cisterna | prova ad incastrare l’ex marito con una bugia | ‘Mia figlia vive in condizioni di degrado con il padre’ Denunciata

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ha chiamato la Polizia e ha richiesto l’intervento di una volante perché a suo dire la figlioletta di 5 anni, che si trovava a casa con il padre, stavando in una condizione di totalee abbandono. Un grido di aiuto che una mamma di 32 anni di Velletri, separata dal suo compagno, ha lanciato ai poliziotti. Almeno, così sembrava.con unaEppure, dagli accertamenti è emerso che si trattava di una segnalazione falsa. La bimba, infatti, si trovava con la mamma e la donna nella giornata di martedì scorso è stata, dagli agenti del Commissariato Distaccato di P.S didi Latina, per procurato allarme. L’episodio, tra l’altro, è stato segnalato agli ...

Il Corriere della Città

