Chi è la moglie di Raf | Gabriella Labate

Ecco chi è Gabriella Labate, una showgirl, attrice e coreografa sposata con Raf: celebre cantautore contemporaneo di origini pugliesi. La moglie di Raf, pseudonimo di Raffaele Riefoli, si chiama Gabriella Labate ed è una vera e propria diva della televisione italiana. La donna è una famosa soubrette e coreografa romana, oltre che un'attrice di successo: nel corso degli anni, infatti, ha recitato in numerose produzioni del regista Carlo Vanzina, tra cui S.P.Q.R. 2000 e 1/2 anni fa e Il ritorno del Monnezza. Gabriella fu scoperta da Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci mentre prendeva lezioni presso una scuola di danza e i due le proposero di lavorare al Bagaglino, programma in cui rimase per molti anni come primadonna, partecipando …

