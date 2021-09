Calcio: Nations League, Luis Enrique sceglie i 23 della Spagna per final four (Di giovedì 30 settembre 2021) Madrid, 30 set. - (Adnkronos) - La Spagna ha diramato i 23 convocati per la final four di Nations League, che si terrà in Italia durante la prossima sosta per le nazionali. Il Ct Luis Enrique ha annunciato i giocatori a sua disposizione per quest'appuntamento attraverso un video, utilizzando le card di Fifa. Tra i convocati non figura nemmeno un giocatore che gioca nel campionato di Serie A. Non parteciperanno alla final four della Nations League, quindi, anche Fabiàn Ruiz e Alvaro Morata, quest'ultimo indisponibile per infortunio. Fuori anche Brahim Diaz del Milan, protagonista di un ottimo avvio di stagione. La Spagna sarà l'avversario dell'Italia in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Madrid, 30 set. - (Adnkronos) - Laha diramato i 23 convocati per ladi, che si terrà in Italia durante la prossima sosta per le nazionali. Il Ctha annunciato i giocatori a sua disposizione per quest'appuntamento attraverso un video, utilizzando le card di Fifa. Tra i convocati non figura nemmeno un giocatore che gioca nel campionato di Serie A. Non parteciperanno alla, quindi, anche Fabiàn Ruiz e Alvaro Morata, quest'ultimo indisponibile per infortunio. Fuori anche Brahim Diaz del Milan, protagonista di un ottimo avvio di stagione. Lasarà l'avversario dell'Italia in ...

