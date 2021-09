Biraghi: «Vlahovic? Importante non intaccare sua serenità» (Di giovedì 30 settembre 2021) “A noi interessa che Dusan sia tranquillo e sereno, si alleni come si è sempre allenato e giochi come ha sempre giocato. Sono cose tra lui e la società, è Importante che non intacchino la serenità del ragazzo e dell’ambiente, ma non penso che succederà. Credo si risolverà tutto”. Così, ai microfoni del Tgr Rai della Toscana, il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, parla della situazione tra la società viola e Dusan Vlahovic dopo che il presidente Rocco Commisso ha espresso amarezza perché ancora non si riesce ad arrivare al rinnovo del contratto con l’attaccante classe 2000. Leggi su footdata (Di giovedì 30 settembre 2021) “A noi interessa che Dusan sia tranquillo e sereno, si alleni come si è sempre allenato e giochi come ha sempre giocato. Sono cose tra lui e la società, èche non intacchino ladel ragazzo e dell’ambiente, ma non penso che succederà. Credo si risolverà tutto”. Così, ai microfoni del Tgr Rai della Toscana, il capitano della Fiorentina, Cristiano, parla della situazione tra la società viola e Dusandopo che il presidente Rocco Commisso ha espresso amarezza perché ancora non si riesce ad arrivare al rinnovo del contratto con l’attaccante classe 2000.

