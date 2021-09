Biden e la doppia partita sul debito. O l’accordo sul tetto o addio piani pandemici (Di giovedì 30 settembre 2021) Joe Biden adesso la vede per davvero, la paralisi. Gli Stati Uniti sono a un passo dal mancare l’accordo politico al Congresso per innalzare il tetto al debito federale, operazione quanto mai necessaria per continuare a garantire gli attuali livelli di spesa pubblica e, cosa più importante, finanziare i piani pandemici al centro della politica di investimenti del presidente e che messi insieme muovono circa 5 mila miliardi dollari. Ora, la questione è delicata. La pandemia ha polverizzato punti di Pil e fatto esplodere il deficit statunitense al 16% nel 2020. Ora l’economia a stelle e strisce è tornata a correre (come dimostra anche il tapering su tassi e Qe della Fed) ma non abbastanza da permettere al governo di mantenere l’attuale livello di disavanzo e dunque di ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 settembre 2021) Joeadesso la vede per davvero, la paralisi. Gli Stati Uniti sono a un passo dal mancarepolitico al Congresso per innalzare ilalfederale, operazione quanto mai necessaria per continuare a garantire gli attuali livelli di spesa pubblica e, cosa più importante, finanziare ial centro della politica di investimenti del presidente e che messi insieme muovono circa 5 mila miliardi dollari. Ora, la questione è delicata. La pandemia ha polverizzato punti di Pil e fatto esplodere il deficit statunitense al 16% nel 2020. Ora l’economia a stelle e strisce è tornata a correre (come dimostra anche il tapering su tassi e Qe della Fed) ma non abbastanza da permettere al governo di mantenere l’attuale livello di disavanzo e dunque di ...

Advertising

ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 28.9.2021 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo. Al PR… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 28.9.2021 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo. Al PR… -