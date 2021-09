Barbara d’Urso e la dolcissima dedica su Instagram: “Mi fai camminare a testa alta, ti amo” (Di giovedì 30 settembre 2021) Barbara d’Urso affida al suo Instagram una dolcissima dedica durante una giornata speciale. La conduttrice, tornata in scena con la nuova edizione del suo Pomeriggio Cinque, regala ai follower una pagina di grande emozione pubblicando una foto e un messaggio carico d’amore: “Mi fai camminare a testa alta, ti amo”. Barbara d’Urso e la dedica su Instagram: “Mi fai camminare a testa alta, ti amo“ “Ed eccolo l’unico altro vero punto di felicità perfetta e totale… ore 00.10 del 29 settembre… Tu… il ribelle col cuore grande che corre rigorosamente da solo e vince… e mi fa camminare a testa ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 settembre 2021)affida al suounadurante una giornata speciale. La conduttrice, tornata in scena con la nuova edizione del suo Pomeriggio Cinque, regala ai follower una pagina di grande emozione pubblicando una foto e un messaggio carico d’amore: “Mi fai, ti amo”.e lasu: “Mi fai, ti amo“ “Ed eccolo l’unico altro vero punto di felicità perfetta e totale… ore 00.10 del 29 settembre… Tu… il ribelle col cuore grande che corre rigorosamente da solo e vince… e mi fa...

Advertising

Consuelemarano : @Moonlightshad1 Giletti è buna Barbara D'Urso,ma senza le tette - zazoomblog : Bianca Berlinguer come Barbara D’urso: le super luci levigano il viso ma il naso… - #Bianca #Berlinguer #Barbara #D… - ANirospe : @EntropicBazaar Pee me é vero l'opposto. Mai come oggi le elites si ammantano di bene comune, buoni padri di famigl… - sportivopuro : @perchetendenza Io ho visto la partita come nella prima foto ma nulla di grave mai un blocco.. nella seconda foto m… - AleRubinho182 : Pare che BARBARA D'URSO, Abbia visto solo parte del secondo tempo ieri. ?????????? #PrimeVideo #JuventusChelsea -