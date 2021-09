Amazon Prime Video, Juve-Chelsea al buio: proteste per streaming (Di giovedì 30 settembre 2021) Non solo Dazn. Dopo la messa in onda in streaming di Juve-Chelsea, anche Amazon Prime Video finisce nel mirino dei social per la qualità della trasmissione del match. Gli utenti denunciano infatti problemi tecnici legati alla qualità delle immagini, parlando di “colori saturi e buio”, “grandi problemi di contrasto” e poi “luminosità eccessiva”. “Prepartita su Marte. Primo tempo dark side of the moon. Secondo tempo Bogotà”, scherzano, mentre rimpiangono il “satellitare” dove tutto era “senza problemi, tutto in un solo abbonamento senza impazzire”. “Cara #PrimeVideo – segnalavano durante il match -, ora #JuventusChelsea è talmente luminosa che da un momento all’altro mi aspetto di vedere sbucare fuori ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021) Non solo Dazn. Dopo la messa in onda indi, anchefinisce nel mirino dei social per la qualità della trasmissione del match. Gli utenti denunciano infatti problemi tecnici legati alla qualità delle immagini, parlando di “colori saturi e”, “grandi problemi di contrasto” e poi “luminosità eccessiva”. “Prepartita su Marte. Primo tempo dark side of the moon. Secondo tempo Bogotà”, scherzano, mentre rimpiangono il “satellitare” dove tutto era “senza problemi, tutto in un solo abbonamento senza impazzire”. “Cara #– segnalavano durante il match -, ora #ntusè talmente luminosa che da un momento all’altro mi aspetto di vedere sbucare fuori ...

Advertising

team_world : Oggi ci siamo fissati con film e serie TV ?? Ecco le prossime uscite previste su Amazon Prime Video ad ottobre... ta… - stanzaselvaggia : Guardate The act su Amazon Prime. Una storia sconvolgente accaduta negli Stati Uniti che racconta il rapporto tossi… - sportli26181512 : CorSera - Dopo Dazn, problemi di visione anche su Prime Video: Dopo Dazn, problemi anche per Amazon Prime Video. Co… - leogeeno : @EnzoCalandrella @PrimeVideoIT @giulia_mizzoni @Evra Beh beh beh... Se avevi già Amazon prime non stai pagando nulla ?? - puntotweet : Amazon Prime Video: tutta colpa del 4K HDR -