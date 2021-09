Very Mobile aggiorna la lista degli smartphone compatibili con il VoLTE (Di mercoledì 29 settembre 2021) Very Mobile ha aggiornato al mese di settembre 2021 la lista degli smartphone compatibili con la tecnologia VoLTE L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 29 settembre 2021)hato al mese di settembre 2021 lacon la tecnologiaL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Very Mobile aggiorna la lista degli smartphone compatibili con il VoLTE - mondomobileweb : Very Mobile, VoLTE: aggiornamento compatibilità con iPhone e altri smartphone - Simo95609379 : @cafaggi59 @AssClienti Tu ridi però è vero ????? io con Fastweb non avevo fastidì con 80 giga(ne rimanevano almeno 6… - tariffando : Attenzione alle eSIM Very Mobile se passate ad iPhone 13: al momento non sono compatibili e sarete irraggiungibili! - PakiAsWell : Fino a 10€ di ricarica omaggio per te se attivi una SIM Very Mobile con il mio codice amico QGGN9TMQ su -