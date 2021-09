Stresa-Mottarone, la procura insiste per l’arresto di Nerini e Perrocchio. La difesa: “Aspettiamo decisione con serenità” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il decreto di fermo da parte della procura non accolto da parte del giudice per le indagini preliminari nei confronti di due indagati – che furono quindi scarcerati – per la strage della funivia del Mottarone aveva innescato una polemica che ha portato fino al Csm. Oggi la procura di Verbania, che aveva fatto ricorso, ha nuovamente richiesto la misura cautelare. Oggi si è tenuta davanti al Tribunale del Riesame di Torino la discussione sulle posizioni del gestore dell’impianto Luigi Nerini e il direttore di esercizio Enrico Perocchio. La procuratrice Olimpia Bossi ha insistito per l’applicazione di una misura cautelare per i reati di rimozione dolosa di cautele contro gli incidenti e omicidio colposo; i fermi non furono cobvalidati dalla gip Donatella Banci Buonamici per la mancanza di gravi indizi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il decreto di fermo da parte dellanon accolto da parte del giudice per le indagini preliminari nei confronti di due indagati – che furono quindi scarcerati – per la strage della funivia delaveva innescato una polemica che ha portato fino al Csm. Oggi ladi Verbania, che aveva fatto ricorso, ha nuovamente richiesto la misura cautelare. Oggi si è tenuta davanti al Tribunale del Riesame di Torino la discussione sulle posizioni del gestore dell’impianto Luigie il direttore di esercizio Enrico Perocchio. Latrice Olimpia Bossi ha insistito per l’applicazione di una misura cautelare per i reati di rimozione dolosa di cautele contro gli incidenti e omicidio colposo; i fermi non furono cobvalidati dalla gip Donatella Banci Buonamici per la mancanza di gravi indizi di ...

Advertising

tusciaweb : Dall’11 ottobre la rimozione dei resti della funivia del Mottarone Stresa - I resti della funivia Stresa-Mottarone… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Prenderanno il via l'11 ottobre le operazioni di rimozione della cabina della #funivia Stresa - #Mottarone, precipitata il 2… - rtl1025 : ?? Prenderanno il via l'11 ottobre le operazioni di rimozione della cabina della #funivia Stresa - #Mottarone, preci… - luca_bartolozzi : @mara_carfagna il GreenPass è sicuro come la funivia Stresa Mottarone, ottima immagine per una #nazivax come lei. - TGEUR24 : #Eitan unico sopravvissuto della tragedia di Stresa-Mottarone resta momentaneamente con la zia in #Israele ???? -