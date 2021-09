Sport in tv oggi (mercoledì 29 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 29 settembre 2021) oggi, mercoledì 29 settembre, ci attende una nuova giornata di grande Sport con tante discipline diverse sotto i riflettori. Italia del tennis impegnata nell’ATP 250 di Sofia con i match di secondo turno di Andreas Seppi e Gianluca Mager, mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per il ciclismo con il Giro di Sicilia. In serata sarà poi il turno della Champions League di calcio, con altre otto partite della fase a gironi. Sport IN TV oggi: orari E programma mercoledì 29 settembre mercoledì 29 settembre: 9.00 Tennis tavolo, Europei a squadre: Italia-Croazia – diretta streaming su Ettu.tv 11.00 Tennis, ATP 250 Sofia – Sky Sport Uno, Sky ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021)29, ci attende una nuova giornata di grandecon tante discipline diverse sotto i riflettori. Italia del tennis impegnata nell’ATP 250 di Sofia con i match di secondo turno di Andreas Seppi e Gianluca Mager, mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per il ciclismo con il Giro di Sicilia. In serata sarà poi il turno della Champions League di calcio, con altre otto partite della fase a gironi.IN TV2929: 9.00 Tennis tavolo, Europei a squadre: Italia-Croazia – direttasu Ettu.tv 11.00 Tennis, ATP 250 Sofia – SkyUno, Sky ...

