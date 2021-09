Scandalo al GFVip: il padre delle principesse Selassié (che principesse non sono) arrestato per truffa e falsità in documenti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le principesse del GF Vip 7 Da principesse a Cenerentole. La bugia sulla laurea era solo l’antipasto su quello che le rampanti sorelle di Grande Fratello Vip 2021 nascondono del loro presente e del loro passato. Nessuno in quel di Cinecittà sapeva, infatti, che il signor Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié fosse stato arrestato lo scorso giugno in Lussemburgo per poi essere estradato in Svizzera. Attualmente si trova in carcere con l’accusa di truffa e falsità in documenti. Il raggiro avrebbe ad oggetto oltre 10 milioni di franchi e sarebbe stato perpetrato ai danni di 3 malcapitati investitori ticinesi allo scopo di finanziare una trattativa, avviata con la Germania, per l’incasso di vecchi bond tedeschi del 1922. Dopo anni di ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ledel GF Vip 7 Daa Cenerentole. La bugia sulla laurea era solo l’antipasto su quello che le rampanti sorelle di Grande Fratello Vip 2021 nascondono del loro presente e del loro passato. Nessuno in quel di Cinecittà sapeva, infatti, che il signor Aklile Berhan Makonnen Hailéfosse statolo scorso giugno in Lussemburgo per poi essere estradato in Svizzera. Attualmente si trova in carcere con l’accusa diin. Il raggiro avrebbe ad oggetto oltre 10 milioni di franchi e sarebbe stato perpetrato ai danni di 3 malcapitati investitori ticinesi allo scopo di finanziare una trattativa, avviata con la Germania, per l’incasso di vecchi bond tedeschi del 1922. Dopo anni di ...

