Sal De Riso cade in mare ma salva la torta (Di mercoledì 29 settembre 2021) E’ sempre mezzogiorno meglio di Paperissima oggi con Sal De Riso e la sua caduta in mare. Tutta colpa o merito dei turisti che in vacanza a Minori, in costiera amalfitana, non perdono occasione di fotografare o fare video al maestro pasticcere. Sal De Riso aveva una consegna da fare, una torta da fare arrivare a Capri. Ha terminato la preparazione della torta richiesta e si è occupato lui di consegnarla al piccolo porticciolo. E’ arrivato sul pontile, c’è un video che mostra tutto, immagini girate da un turista in spiaggia. Sal De Riso inciampa, cade in mare ma salva la torta; un attimo prima di cadere in acqua consegna la torta nelle mani di chi dovrà portarla sull’isola. Risate a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 settembre 2021) E’ sempre mezzogiorno meglio di Paperissima oggi con Sal Dee la sua caduta in. Tutta colpa o merito dei turisti che in vacanza a Minori, in costiera amalfitana, non perdono occasione di fotografare o fare video al maestro pasticcere. Sal Deaveva una consegna da fare, unada fare arrivare a Capri. Ha terminato la preparazione dellarichiesta e si è occupato lui di consegnarla al piccolo porticciolo. E’ arrivato sul pontile, c’è un video che mostra tutto, immagini girate da un turista in spiaggia. Sal Deinciampa,inmala; un attimo prima dire in acqua consegna lanelle mani di chi dovrà portarla sull’isola. Risate a ...

sarapiera1 : @Majin79 Ci siamo a cena domani da Sal De riso… ma ci vo sicuro anche stasera!?? - Majin79 : @sarapiera1 Non te ne pentirai e ovviamente per il dessert non puoi che fare una scappata alla pasticceria di Sal de Riso che sta lì ?? - JaumeJMR : RT @VanessaSantoni: Pizzeria (Renzo) BIANCO, v. Rossini (Ponterosso), Trieste > artigiani pizzaioli, tradizione napoletana, Gambero Rosso p… - VanessaSantoni : Pizzeria (Renzo) BIANCO, v. Rossini (Ponterosso), Trieste > artigiani pizzaioli, tradizione napoletana, Gambero Ros… - VanessaSantoni : RT @1Dioniso: Delizia al limone di Sal De Riso. Delizia è riduttivo. -

Ultime Notizie dalla rete : Sal Riso Scienza & Salute: l'immunologo 'non demonizziamo i dolci, vi spiego perché' Minelli ha fatto tappa a Minori (Sa) dove Sal De Riso , presidente della Accademia Maestri Pasticceri Italiani, ha organizzato una serata deliziosa e originale proponendo innumerevoli e squisite ...

sempre mezzogiorno: torta salata zucchine e brie di Cristina Lunardini C'è, ad esempio, lo spazio delle dediche e delle sorprese, con Sal De Riso. E c'è poi la nuova rubrica di zia Cri dedicata a ricette dell'ultimo minuto, facili e veloci. Oggi Cristina Lunardi, in ...

Ecco la classifica dei migliori panettoni artigianali campani del 2021 Un periodo tradizionale, che non dimentica ogni anno di farci assaggiare degli splendidi panettoni artigianali prodotti in tutta Italia da decenni. Una cultura che passa di generazione in generazione ...

