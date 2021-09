Roma, rete di sostegno per la lotta all’usura: ecco a chi rivolgersi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Pubblicati sul portale istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale tutti i riferimenti di enti e associazioni a cui possono rivolgersi i cittadini vittime o a rischio usura. Si offre così una maggiore accessibilità alle informazioni e alla rete di sostegno contro l’usura creata nel territorio metropolitano, costituita sia da uffici istituzionali che da fondazioni e associazioni che offrono assistenza anche legale, riconosciute dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Roma, e che costituiscono un valido supporto per accedere al Fondo di Solidarietà messo a disposizione dallo stesso Ministero. Avere accesso alla rete è un primo orientamento per chi si trova o è a rischio usura: le istituzioni ci sono e collaborano insieme, per informare in modo rapido e trasparente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Pubblicati sul portale istituzionale della Città metropolitana diCapitale tutti i riferimenti di enti e associazioni a cui possonoi cittadini vittime o a rischio usura. Si offre così una maggiore accessibilità alle informazioni e alladicontro l’usura creata nel territorio metropolitano, costituita sia da uffici istituzionali che da fondazioni e associazioni che offrono assistenza anche legale, riconosciute dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di, e che costituiscono un valido supporto per accedere al Fondo di Solidarietà messo a disposizione dallo stesso Ministero. Avere accesso allaè un primo orientamento per chi si trova o è a rischio usura: le istituzioni ci sono e collaborano insieme, per informare in modo rapido e trasparente ...

