(Di mercoledì 29 settembre 2021) Palermo, 29 set. (Adnkronos) - “Il nostro principale punto programmatico per la rinascita di, come componente ambientalista, è quello di operare una rigenerazione dal punto di vista architettonico, ambientale, culturale e sociale di alcuni quartieri, creando ad esempio, il piùEco Park d'Italia e il primocompletamente eco friendly del nostro Paese a Tor. La struttura che potrà essere realizzata anche nell'ottica della candidatura diad Expo 2030, sarà possibile grazie ai fondi previsti per la transizione ecologica nel PNRR, invertendo le scelte politiche che hanno relegato questoa dormitorio destinandolo nelle mani della criminalità. Tutto questo puntando su sviluppo sostenibile, rinnovabili, spazi verdi per la ...

Roma: Cardente, 'creare il più grande Ecopark in quartiere ecofriendly Tor Bella Monaca'

Ecologista : Bianchi Alessandro, Sermonti Lapo,Alessandro, Mattera Martina, Mezzatesta Francesco, Pultrone Vincenzo, Miraglia Manuela, Rosito Maria, Abbondandolo Sandra, Zazzaretta ...... che è il capolista, l'esperto di protezione ambientale del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo Lapo Sermonti e Alessandro, ex presidente del IV municipio di(oggi terzo, ndr)...Palermo, 29 set. “Il nostro principale punto programmatico per la rinascita di Roma, come componente ambientalista, è quello di operare una rigenerazione dal pu ...La lista ecodigital a supporto di Virginia Raggi scende in campo con due giorni di mobilitazione civica per la rigenerazione urbana e il risanamento del Tevere ...