Napoli, ordinanza antismog: stop a Euro 0 e Euro 1 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – stop dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 alla circolazione su tutto il territorio cittadino ad autovetture e veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1, comprese quelle classificate come auto d'epoca o storiche. Lo stabilisce un'ordinanza del Comune di Napoli in cui si ordina anche lo stop alla circolazione dal 6 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, con eventuale sospensione in caso di ballottaggio, e dunque nei giorni dal 16 al 19 ottobre 2021, su tutto il territorio cittadino delle seguenti categorie: autovetture esclusivamente ad alimentazione diesel e veicoli commerciali ad alimentazione esclusivamente diesel di categorie N1, N2 e N3 inferiori o uguali ad ...

