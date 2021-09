Nadef, ok dal governo ad assegno unico per i figli. Parte la riforma sulle tasse: Pil a livelli prepandemia solo a metà 2022 (Di mercoledì 29 settembre 2021) In attesa della conferenza stampa – fissata alle 16 – del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro dell’Economia Daniele Franco sul Documento di economia e finanza – la Nadef -, cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sullo stato dell’economia italiana. Nella bozza, presentata ai ministri riuniti a Palazzo Chigi nella mattinata del 29 settembre, risalta il dato relativo al debito pubblico: «Il più alto livello di Pil e il minor deficit fanno anche sì che il rapporto tra debito pubblico e prodotto non salga ulteriormente quest’anno, come previsto nel Def, ma scenda invece al 153,5%, dal 155,6% nel 2020». Il Pil, a fine anno, farà registrare un aumento del +6%, mentre nel 2022 la crescita si attesterà al +4,7%. Saranno – si legge nel documento visionato dall’Ansa – gli interventi programmatici del governo a comportare ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 settembre 2021) In attesa della conferenza stampa – fissata alle 16 – del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro dell’Economia Daniele Franco sul Documento di economia e finanza – la-, cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sullo stato dell’economia italiana. Nella bozza, presentata ai ministri riuniti a Palazzo Chigi nella mattinata del 29 settembre, risalta il dato relativo al debito pubblico: «Il più alto livello di Pil e il minor deficit fanno anche sì che il rapporto tra debito pubblico e prodotto non salga ulteriormente quest’anno, come previsto nel Def, ma scenda invece al 153,5%, dal 155,6% nel 2020». Il Pil, a fine anno, farà registrare un aumento del +6%, mentre nella crescita si attesterà al +4,7%. Saranno – si legge nel documento visionato dall’Ansa – gli interventi programmatici dela comportare ...

