MotoGP, Andrea Dovizioso: “Ci sono molte aree su cui devo lavorare. Ad Austin il meteo avrà un impatto” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Prosegue il percorso di adattamento alla sua nuova Yamaha da parte di Andrea Dovizioso, rientrato ufficialmente nel Mondiale MotoGP a Misano dopo oltre 8 mesi di pausa. Il 35enne forlivese, nuovo compagno di squadra di Valentino Rossi nel Team Petronas fino a fine stagione (quando il Dottore si ritirerà), si appresta ad affrontare la trasferta di Austin senza grandi aspettative. “Ci sono ancora molte aree su cui devo lavorare ma è stato bello avere il test di Misano per farmi passare un po’ più di tempo sulla moto. Non sono sicuro di cosa aspettarmi da questo fine settimana, perché dovrò vedere in che situazione si trova la pista e dovrò capire dov’è il grip”, dichiara il Dovi al sito ufficiale del team ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) Prosegue il percorso di adattamento alla sua nuova Yamaha da parte di, rientrato ufficialmente nel Mondialea Misano dopo oltre 8 mesi di pausa. Il 35enne forlivese, nuovo compagno di squadra di Valentino Rossi nel Team Petronas fino a fine stagione (quando il Dottore si ritirerà), si appresta ad affrontare la trasferta disenza grandi aspettative. “Ciancorasu cuima è stato bello avere il test di Misano per farmi passare un po’ più di tempo sulla moto. Nonsicuro di cosa aspettarmi da questo fine settimana, perché dovrò vedere in che situazione si trova la pista e dovrò capire dov’è il grip”, dichiara il Dovi al sito ufficiale del team ...

