Morto Mike Agassi | il pugile che rese Andre campione

Il tennis moderno deve molto al suo "Dragone", alla macchina sparapalle nera come la notte con cui ha curato la coordinazione del piccole Andre. Così Agassi raccontava nel libro Open del padre Mike, ...

Eurosport_IT : 'Da ragazzino ho odiato il tennis, vivevo nella paura di mio padre, che mi voleva campione a tutti i costi' ???… - qn_giorno : E' morto Mike Agassi, il padre del tennista Andre: in 'Open' il loro rapporto burrascoso - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Morto Mike Agassi, il padre di André: fu il terribile tiranno raccontato in «Open» - Max_Deidda : RT @Corriere: Morto Mike Agassi, il padre di André: fu il terribile tiranno raccontato in «Open» - Corriere : Morto Mike Agassi, il padre di André: fu il terribile tiranno raccontato in «Open» -