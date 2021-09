Milan – Atletico, tifosi in rivolta: moviola ed errori di Cakir (Di mercoledì 29 settembre 2021) Milan – Atletico è finita con la vittoria degli spagnoli nel finale. Il padroni di casa hanno giocato in dieci e piovono molte accuse Cakir, arbitro di Milan-Atletico Madrid (Getty Images)Tutti contro Cakir. I tifosi del Milan ieri sera hanno assistito alla sconfitta in casa per 1-2 a favore dell’Atletico Madrid ma sul bando degli imputati finisce l’arbitro turco, reo secondo di rossoneri di aver preso decisioni sbagliatissime a favore degli spagnoli. Già nel corso della gara la rabbia dei Milanisti è stata espressa sul web: tanti i post e i tweet contro il direttore del match. Vediamo nel dettaglio quali sono gli episodi contestati dal tifosi di fede rossonera. Dopo solo 15 minuti ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 29 settembre 2021)è finita con la vittoria degli spagnoli nel finale. Il padroni di casa hanno giocato in dieci e piovono molte accuse, arbitro diMadrid (Getty Images)Tutti contro. Idelieri sera hanno assistito alla sconfitta in casa per 1-2 a favore dell’Madrid ma sul bando degli imputati finisce l’arbitro turco, reo secondo di rossoneri di aver preso decisioni sbagliatissime a favore degli spagnoli. Già nel corso della gara la rabbia deiisti è stata espressa sul web: tanti i post e i tweet contro il direttore del match. Vediamo nel dettaglio quali sono gli episodi contestati daldi fede rossonera. Dopo solo 15 minuti ...

Advertising

acmilan : On a tough night, @IsmaelBennacer put in a massive performance. Our midfield titan is the @emirates MVP from… - PietroMazzara : #Cakir pessimo. Direzione da “protagonista”. Interventi dei giocatori dell’Atletico misurati in maniera meno severa… - AntoVitiello : #Kjaer non convocato contro l'Atletico Madrid in #Champions a scopo precauzionale, per non rischiare. Il difensore… - DenisBianco : @Frank_Rido @FIngefra @DiMarzio In verità è prima il giocatore dell'Atletico che tocca di mano si vede a rallentart… - VitoMilanista8 : RT @acmilan: On a tough night, @IsmaelBennacer put in a massive performance. Our midfield titan is the @emirates MVP from #MilanAtleti ?? I… -