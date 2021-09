Lo sgarbo della UEFA alla Juve: nessun invito per Agnelli alla cena di gala (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lo sgarbo della UEFA alla Juventus non passa inosservato: Andrea Agnelli escluso dalla cena di gala che precederà le final four di Nations League . … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lontus non passa inosservato: Andreaescluso ddiche precederà le final four di Nations League . … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Pall_Gonfiato : #CeferinOut-#Agnelli, è ancora guerra tra i due: l'ultimo sgarbo del presidente della #UEFA - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Ceferin, sgarbo ad Agnelli? Il presidente della Juve escluso dalla cena di gala per le semifinali di Nations League http… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SUPERLEGA - Altro sgarbo di Ceferin ad Agnelli: non lo invita alla cena della Nations League - TUTTOJUVE_COM : Ceferin, sgarbo ad Agnelli? Il presidente della Juve escluso dalla cena di gala per le semifinali di Nations League - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SUPERLEGA - Altro sgarbo di Ceferin ad Agnelli: non lo invita alla cena della Nations League -