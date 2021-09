Jessica, Lulù e Clarissa non sarebbero vere principesse: loro padre è in carcere e sarebbe figlio di un giardiniere (Di mercoledì 29 settembre 2021) Jessica, Lulù e Clarissa Hailé Selassié non sarebbero in realtà vere discendenti della stirpe degli Hailé Selassié e quindi non vere principesse. A rivelare questo scioccante retroscena è stato il settimanale Oggi. Le tre gieffine, infatti, secondo una ricostruzione, sarebbero figlie di Giulio Bissiri, a sua volta figlio del giardiniere del palazzo imperiale dell’Imperatore di Etiopia. Secondo i giornalisti del settimanale Oggi, Giulio Bissiri sarebbe stato in grado di farsi modificare i documenti a tal punto da passare come il terzo nella successione imperiale etiope ed in questo modo acquisire il titolo nobiliare. “Il settimanale Oggi è in grado di rivelare che ... Leggi su biccy (Di mercoledì 29 settembre 2021)Hailé Selassié nonin realtàdiscendenti della stirpe degli Hailé Selassié e quindi non. A rivelare questo scioccante retroscena è stato il settimanale Oggi. Le tre gieffine, infatti, secondo una ricostruzione,figlie di Giulio Bissiri, a sua voltadeldel palazzo imperiale dell’Imperatore di Etiopia. Secondo i giornalisti del settimanale Oggi, Giulio Bissiristato in grado di farsi modificare i documenti a tal punto da passare come il terzo nella successione imperiale etiope ed in questo modo acquisire il titolo nobiliare. “Il settimanale Oggi è in grado di rivelare che ...

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Lulù Gf Vip, Manuel Bortuzzo e la terribile confessione: "Perché dopo l'agguato è finita con la mia fidanzata" ...ti immaginare una vita normale.' Ora sta vivendo una soria d'amore all'interno della casa con Lulù ... E poi Madelyn Cline e Jonathan Daviss, Sarah e Pope di 'Outer Banks',Jessica Henwick di 'Love and ...

GF Vip, scoppia la passione tra Jessica e Samy: 'Si stanno baciando' Ad un certo punto ero imbarazzata' Samy Youssef e Jessica: la nuova coppia In tanti sperano che presto al GF Vip sbocci una nuova coppia dopo quella formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé, il cui ...

