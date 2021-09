Intred | ricavi e marginalità in aumento nel 1° semestre

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Il CdA di– operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 su AIM Italia – approvato la Relazione Semestrale al 30 giugno 2021. Isono stati pari a 18,9 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto ai valori 2020 comparabili inclusivi di Qcom. La crescita del fatturato è dovuta principalmente alle vendite di connessioni in banda ultra-larga (+19% a 9 milioni), alle vendite di servizi voce & dati (+14% a 3,7 milioni). Sono in calo le connessioni in Banda Larga (-16%) e le connessioni radio FWA (-1%), in quanto la società sta incentivando i propri clienti a passare a connessioni in fibra ottica. L’EBITDA è stato pari a 7,8 milioni di euro (+45%), con un EBITDA margin pari al 40,5%. Il risultato netto dei primi sei mesi del 2021 si attesta a 3,8 milioni di euro, rispetto a 2,9 milioni di euro nel primo ...