Il partito No Vax in Austria fa il pieno di voti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Houston, abbiamo un problema. O meglio "hanno" un problema. Quelli che si autodefiniscono "buoni", come diceva Crozza in un azzeccatissimo monologo, è forse il caso che guardino con attenzione ai dati che arrivano dall'ex impero Austriaco. Nel land Alta Austria, dove si sono tenute le elezioni pochi giorni fa, il partito scettico sul vaccino, fondato in poche ore e cresciuto praticamente solo sui social, ha fatto il pieno dei voti. Conquistando il 6,2% dei consensi, è riuscito ad accaparrarsi tre seggi per i suoi consiglieri nel Landstag. Il Corona-Protestpartei MFG, così si chiama, è stato fondato solo a febbraio e neppure i suoi leader – forse – immaginavano di riuscire a convincere così tanti concittadini a mettere la crocetta sul loro simbolo. Oltre al land, il partito è entrato ...

