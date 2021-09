I rischi della “bolla dei vaccini” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ogniqualvolta arriva l’annuncio di un nuovo vaccino capace di procurare un’immunità attiva contro un determinato tipo di infezione, la comunità internazionale tira un sospiro di sollievo e applaude il traguardo raggiunto dalla scienza. Se, da un lato, la scoperta dei vaccini consente all’umanità di proteggersi da malattie altrimenti dannose, tanto a livello individuale quanto collettivo, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ogniqualvolta arriva l’annuncio di un nuovo vaccino capace di procurare un’immunità attiva contro un determinato tipo di infezione, la comunità internazionale tira un sospiro di sollievo e applaude il traguardo raggiunto dalla scienza. Se, da un lato, la scoperta deiconsente all’umanità di proteggersi da malattie altrimenti dannose, tanto a livello individuale quanto collettivo, InsideOver.

Advertising

borghi_claudio : Si ma tranquilli, tu non sei virologo, tu non sei dottore ed ecco che qui invece in un panel di discussione della F… - ilfoglio_it : Un report del ministero della Difesa lituano spiega i problemi e i rischi di Xiaomi e Huawei. 'Sbarazzatevene', è i… - lucam_Cavagnaro : @ChiaraBonetti9 @fabius10scudi @ChiaraBonetti8 @Cartabellotta PS. È chiaramente indicato dai numeri che il vaccino… - PaoloFalbo74 : @eziamor @RosellaLara19 @a_meluzzi Il problema è che sono testimonianze che è normale che ci siano. Il vaccino non… - MarinaMasala1 : RT @CasaLettori: Dal 1583 l’Accademia della Crusca, la più antica istituzione al mondo per il controllo della lingua: nella splendida Villa… -