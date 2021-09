Han tagliato 11 alberi con motosega: i filmati incastrano due giovani, uno minorenne (Di mercoledì 29 settembre 2021) I militari della Compagnia Carabinieri di Bergamo hanno deferito in stato di libertà due soggetti, un minorenne e un 20enne, originari rispettivamente di Almè e di Paladina, ritenuti gli autori, domenica notte, del taglio di ben 11 alberi ad alto fusto nei comuni di Curno, Treviolo e Paladina (guarda qui il video) Appreso dell’increscioso episodio i Carabinieri della Stazione di Curno, sin da subito, hanno avviato le indagini analizzando decine di immagini dei sistemi di videosorveglianza, oltre alle immagini dei filmati diventati virali sul web e postati sui diversi social network. Grazie ai dettagli colti durante la visione dei filmati è stato possibile individuare il modello dell’autovettura utilizzata dai due ragazzi per spostarsi da un comune all’altro. Questo elemento unitamente all’attività di raccolta delle ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 settembre 2021) I militari della Compagnia Carabinieri di Bergamo hanno deferito in stato di libertà due soggetti, une un 20enne, originari rispettivamente di Almè e di Paladina, ritenuti gli autori, domenica notte, del taglio di ben 11ad alto fusto nei comuni di Curno, Treviolo e Paladina (guarda qui il video) Appreso dell’increscioso episodio i Carabinieri della Stazione di Curno, sin da subito, hanno avviato le indagini analizzando decine di immagini dei sistemi di videosorveglianza, oltre alle immagini deidiventati virali sul web e postati sui diversi social network. Grazie ai dettagli colti durante la visione deiè stato possibile individuare il modello dell’autovettura utilizzata dai due ragazzi per spostarsi da un comune all’altro. Questo elemento unitamente all’attività di raccolta delle ...

