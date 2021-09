Ecco la Nadef per le famiglie: dai nidi ai fondi per la sanità, fino all'Irpef e la Pa (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dai nidi ai contratti della Pa, all’avvio della riforma dell’Irpef, alle risorse per la sanità, alla messa a regime dell’assegno unico universale per i figli. Nel pacchetto delle misure delineate dalla Nadef, la Nota di aggiornamento del Def approvata dal Consiglio dei ministri con le nuove stime dei conti pubblici, entrano soluzioni che interessano direttamente il quotidiano delle famiglie. Il documento è una cartina di tornasole per comprendere quali strategie di politica economica l’esecutivo prenderà nei prossimi mesi. Ecco alcune delle misure indicate. Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 29 settembre 2021) Daiai contratti della Pa, all’avvio della riforma dell’, alle risorse per la, alla messa a regime dell’assegno unico universale per i figli. Nel pacchetto delle misure delineate dalla, la Nota di aggiornamento del Def approvata dal Consiglio dei ministri con le nuove stime dei conti pubblici, entrano soluzioni che interessano direttamente il quotidiano delle. Il documento è una cartina di tornasole per comprendere quali strategie di politica economica l’esecutivo prenderà nei prossimi mesi.alcune delle misure indicate.

Advertising

fisco24_info : Ecco la Nadef per le famiglie: dai nidi ai fondi per la sanità, fino all’Irpef e la Pa: Dai nidi ai contratti della… - iltelegrafista : Ecco la Nadef di Mario Draghi: 'Torna la fiducia nell'Italia'. - Corriere : Tasse, incentivi, assegno unico: Nadef (e manovra), ecco le novità - Italia_Notizie : Tasse, incentivi, assegno unico per i figli: Nadef (e manovra), ecco le misure in arrivo - Profilo3Marco : RT @Corriere: Tasse, incentivi, assegno unico: Nadef (e manovra), ecco le novità -