Crolla tetto palazzina in ristrutturazione nel Brindisino, muore operaio (Di mercoledì 29 settembre 2021) commenta Un muratore di 42 anni, Benito Branca , è morto mentre stava ristrutturando una palazzina a Mesagne , in provincia di Brindisi . L'uomo si trovava sul marciapiedi, quando sono Crollati l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 settembre 2021) commenta Un muratore di 42 anni, Benito Branca , è morto mentre stava ristrutturando unaa Mesagne , in provincia di Brindisi . L'uomo si trovava sul marciapiedi, quando sonoti l'...

LaStampa : Puglia, crolla tetto palazzina in ristrutturazione: morto un operaio di 42 anni - MediasetTgcom24 : Crolla tetto palazzina in ristrutturazione nel Brindisino, muore operaio #incidentesullavoro… - RaiNews : Aveva 42 anni. Seconda vittima sul lavoro oggi in Puglia - cuba98w : RT @RaiNews: Aveva 42 anni. Seconda vittima sul lavoro oggi in Puglia - Carlo_A_Macc : RT @autocostruttore: Morti sul lavoro, crolla il tetto di una palazzina in Puglia: perde la vita un operaio di 42 anni -