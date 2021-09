Covid in Campania, 316 contagi e tasso di positivita all’1,84%. Meno ricoveri (ma +1 in terapia intensiva) (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono 316 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 17.150 tamponi con un incidenza dell’1,84% contro l’1,18% di ieri. Sette i decessi avvenuti nei giorni scorsi ma registrati ieri. In Campania sono 10 (+1) i posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti Covid, e 241 (-8) quelli ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono 316 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri indall’analisi di 17.150 tamponi con un incidenza dell’1,84% contro l’1,18% di ieri. Sette i decessi avvenuti nei giorni scorsi ma registrati ieri. Insono 10 (+1) i posti letto dioccupati da pazienti, e 241 (-8) quelli ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

