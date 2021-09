Covid: Bennett, no a nuove restrizioni in Israele (Di mercoledì 29 settembre 2021) A fronte di alcune critiche degli esperti del ministero della sanità sulle attuali modalità della lotta al Covid, il premier Naftali Bennett ha ribadito che la politica del governo non è quella di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) A fronte di alcune critiche degli esperti del ministero della sanità sulle attuali modalità della lotta al, il premier Naftaliha ribadito che la politica del governo non è quella di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bennett Covid: Bennett, no a nuove restrizioni in Israele A fronte di alcune critiche degli esperti del ministero della sanità sulle attuali modalità della lotta al covid, il premier Naftali Bennett ha ribadito che la politica del governo non è quella di imporre nuove restrizioni. "La politica del governo - ha detto alla partenza da New York dove si è recato per ...

Israele: ripreso ieri il programma di accoglienza di gruppi e pellegrini stranieri ... senza registrare casi di Covid. Con la ripresa delle lezioni scolastiche Israele ha fatto ... Dal primo ministro Naftali Bennett sono arrivati inviti alla prudenza e al rispetto delle indicazioni ...

Bennett alle Nazioni Unite: “Odiare Israele non rende woke” Israele è un faro di luce e libertà e sostenerlo è una scelta morale. Lo ha detto lunedì il primo ministro israeliano Naftali Bennett nel suo primo discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

