Chiesa, spunta l'incredibile rivelazione di calciomercato

Federico Chiesa ha rilasciato una lunga intervista al 'Daily Telegraph'. L'esterno bianconero ha rivelato di essere stato vicino a smettere col calcio nelle giovanili della Fiorentina. "Non giocavo nelle giovanili della Fiorentina, quindi ho pensato "smettiamola e proviamo qualcos'altro". Ma con l'aiuto della mia famiglia mi sono spinto ad allenarmi più duramente e a far crescere il mio corpo. Ero davvero piccolo e magro. A 14 anni ero piccolo e non avevo la fisicità dei miei compagni di squadra, quindi non giocavo".

