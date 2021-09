Chiesa | “Abbiamo dimostrato di essere la Juventus Problemi con Allegri? Gossip inutile”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Federicoha parlato così ai microfoni di Jtv dopo il gol vittoria contro il Chelsea all’Allianz: “La squadra ha fatto qualcosa di importante. Contro il Chelsea ci davano tutti come battuti, una delle più forti d’Europa, ma noidila. Lipuniti alla prima occasione. Il mister ci ha chiesto di fargli male con i tagli negli spazi per dimostrare che in casa nostra la musica è diversa che altrove.con? Fra me e lui c’è stato sololegato alle sconfitte”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Locatelli ha parlato a JuventusTV dopo il successo della Juventus contro il Chelsea: ecco le dichiarazioni del centrocampista Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Juventus TV. Massimiliano Allegri contento al termine di Juventus-Chelsea: "Devi soffrire per vincere, avere la rabbia per portare a casa il risultato" ... Chiesa come Del Piero: quarta gara di fila in gol in Champions partendo dal 1'. Interessante statistica evidenziata da Opta: Federico Chiesa è diventato il primo giocatore italiano a trovare il gol in quattro partite consecutive di Champions League partendo dal primo minuto.