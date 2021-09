Chevrolet Camaro prepara l’addio | Collector Edition in vista

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Laavrà una sua, come fu per la Corvette nel 1982. Ma a differenza della “Vette”, la quale continua anche oggi ad essere della partita, la muscle car del cravattino concluderà il suo ciclo di vita con questa edizione speciale. General Motors ha deciso infatti di non proseguire lo sviluppo di