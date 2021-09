Champions | Juve e Atalanta vittoriose e prime nei loro gironi 

Leggi su agi

(Di mercoledì 29 settembre 2021) AGI - Nonostante tante assenze pesanti e le difficoltà in un inizio di stagione non esaltante, lantus formatoLeague fa festa nella serata dell'Allianz contro il Chelsea. Finisce 1-0 grazie alla fiammata di Chiesa in apertura di secondo tempo: 3 punti che valgono alla squadra di Allegri il primato solitario nel Gruppo H a punteggio pieno dopo due giornate, lasciandosi alle spalle proprio i campioni d'Europa in carica. Chelsea più offensivo I Blues tentano subito di prendere in mano il comando delle operazioni, stazionando stabilmente nella metà campo dei bianconeri, che invece preferiscono restare più sulla difensiva e attendere l'apertura di qualche spiraglio in ripartenza. Occasione che capita al 20', quando un errore di Kovacic spalanca la strada a Chiesa con Bernardeschi ad accompagnare dalla parte opposta. Il numero 22 preferisce ...