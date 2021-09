(Di mercoledì 29 settembre 2021) Bardi: lanciata ladiper. Tutto quello che bisogna sapere. La saga dinon è mai stata così popolare come in questo periodo. Dai raduni amarcord ai tour guidati nei luoghi iconici dei film, fino ai siti web e ai canali social per celebrare i personaggi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere Fiorentino

Diventato il luogo simbolo di una delle commedie italiane più amate di tutti i tempi, ilpotrebbe presto riaprire i battenti. In molti lo ricordano come il punto di ritrovo dei protagonisti di 'Amici miei', ed è proprio in onore di quei tempi lontani che iltornerebbe in ...Una passeggiata che parte proprio dal centro storico di Firenze, toccando da Piazzale Michelangelo fino al, il quotidiano ritrovo dei quattro amici, dalla casa del Perozzi fino a Santo ...Bar Necchi di Amici Miei: lanciata la campagna di crowdfunding per riaprirlo. Tutto quello che bisogna sapere. Bar Necchi di Amici Miei: campagna di crowdfunding per riaprirlo (Il Ber nel film, screen ...Riccardo Minetti, in arte Conte Raffaello «Lello» Mascetti vuole riaprire il bar dei quattro Amici nella realtà e nel solito locale della celebre commedia di Monicelli ...