Banche: torna 'Invito a Palazzo' per svelare sedi e arte (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tutti i contributi digitali saranno presenti sul sito della manifestazione (http://palazzi.abi.it) e su Muvir.eu (www.muvir.eu), il museo digitale delle Banche in Italia. La manifestazione ha il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tutti i contributi digitali saranno presenti sul sito della manifestazione (http://palazzi.abi.it) e su Muvir.eu (www.muvir.eu), il museo digitale dellein Italia. La manifestazione ha il ...

Advertising

DividendProfit : Banche: torna ‘Invito a Palazzo’ per svelare sedi e arte – Economia - fisco24_info : Banche: torna 'Invito a Palazzo' per svelare sedi e arte: Manifestazione il 2 ottobre, prosegue fino al 9 sul web - andreadortenzio : #Banche: torna 'Invito a Palazzo' per svelare sedi e arte - Economia - ANSA - MKT_INS : Ribassi per le #borse europee. A Milano il #FtseMib cede l’1,2% e torna in area 25.820 punti, in calo come il #Dax… - Andrea_V_73 : RT @lauranaka: Banche brucia-capitali, oggi #scioperoMps con rebus UniCredit. Sindacati: 'rischia spezzatino ed è inaccettabile che venga t… -