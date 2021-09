ATP 250 Sofia: Andreas Seppi cade in due set sotto i colpi di Illya Marchenko (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sconfitta netta per il qualificato Andreas Seppi nel primo turno dell’ATP 250 di Sofia. Sul cemento bulgaro il nostro azzurro viene piegato dell’ucraino Illya Marchenko (numero 151 al mondo) con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 24 minuti di gioco. Marchenko ora affronterà negli ottavi di finale l’australiano John Millman, numero 55 del circuito ATP e testa di serie numero 8. Il primo set inizia con un game per parte, poi arriva subito la prima svolta del match. Seppi concede due palle break: si salva sulla prima, ma commette un doloroso doppio fallo sulla seconda che consente all’ucraino di portarsi sul 2-1. Il nostro azzurro tenta il recupero, ma non riesce a trovare il varco per il controbreak e il primo parziale si chiude dunque con un 6-4 in favore di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sconfitta netta per il qualificatonel primo turno dell’ATP 250 di. Sul cemento bulgaro il nostro azzurro viene piegato dell’ucraino(numero 151 al mondo) con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 24 minuti di gioco.ora affronterà negli ottavi di finale l’australiano John Millman, numero 55 del circuito ATP e testa di serie numero 8. Il primo set inizia con un game per parte, poi arriva subito la prima svolta del match.concede due palle break: si salva sulla prima, ma commette un doloroso doppio fallo sulla seconda che consente all’ucraino di portarsi sul 2-1. Il nostro azzurro tenta il recupero, ma non riesce a trovare il varco per il controbreak e il primo parziale si chiude dunque con un 6-4 in favore di ...

