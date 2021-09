Arriva robot delivery per la spesa e gli acquisti pesanti (Di mercoledì 29 settembre 2021) robot sempre di più "tuttofare". A Singapore fanno i fattorini per consegnare la spesa e gli acquisti fatti al centro commerciale. Un servizio in prova, per un anno, offerto ai circa 700 residenti di un condominio di Punggol, non lontano da un grande mall. Dopo aver fatto pesanti acquisti alimentari o di altro tipo basta portare i pacchi in punto di raccolta e programmare la consegna a casa. Un robot chiamato "Camello" li consegnerà all'ora stabilita, e l'utente può aprire lo sportello per ritirare solo scansionando un QR code. "Camello è un robot per la consegna - spiega Syed Munir Alsagoff, ingegnere di OTSAW, la ditta che lo ha progettato - è un robot autonomo quindi va a consegnare i pacchi, la merce che sembra troppo pesante da portare a ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 settembre 2021)sempre di più "tuttofare". A Singapore fanno i fattorini per consegnare lae glifatti al centro commerciale. Un servizio in prova, per un anno, offerto ai circa 700 residenti di un condominio di Punggol, non lontano da un grande mall. Dopo aver fattoalimentari o di altro tipo basta portare i pacchi in punto di raccolta e programmare la consegna a casa. Unchiamato "Camello" li consegnerà all'ora stabilita, e l'utente può aprire lo sportello per ritirare solo scansionando un QR code. "Camello è unper la consegna - spiega Syed Munir Alsagoff, ingegnere di OTSAW, la ditta che lo ha progettato - è unautonomo quindi va a consegnare i pacchi, la merce che sembra troppo pesante da portare a ...

