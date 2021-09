Angelo D’Orsi spinge il mondo intellettuale a scendere nuovamente in campo | “Diamo a Torino respiro internazionale”

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il suo nome è uno dei più conosciuti nel panoramadi, ma non tutti si aspettavano di vederlo anche candidato a sindaco per le amministrative 2021. Invece, docente universitario, storico e giornalista si presenta alla guida di una vasta coalizione che unisce Potere al Popolo,in Comune e Pci. Dopo tanti anni a studiare la politica ora è passato dall’altra parte candidandosi a sindaco di. Come mai questa decisione? Ho ricevuto sovente questa domanda e del resto ho spiegato io stesso la mia decisione di accettare la proposta di candidarmi, nella prima conferenza stampa, a metà maggio. Da una parte una vera e propria curiosità culturale e antropologica: provare a portare nella lotta politica, e specificamente in quella elettorale il ...