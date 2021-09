Amazon presenta Astro | il robot tuttofare con la mente di Alexa

Advertising

infoitscienza : Amazon presenta Astro, il robot 'tuttofare' - Photogallery - Fanatical_2019 : Amazon presenta Astro, il suo primo robot domestico - infoitscienza : Amazon presenta il primo videocitofono Blink e il sistema Mesh eero Pro 6 - ITmanagerSlife : Amazon presenta Astro, il suo primo robot domestico - EtabetaWeb : Baricco ci presenta un personaggio che lascia il segno: uno scrittore di successo che improvvisamente decidere di c… -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon presenta

'Astro', il robot tuttofare per la casa È alto sessanta centimetri e pesa meno di dieci chili, si muove ed è in grado di riconoscere i volti umani. Si chiama 'Astro', il robot ...Iscriviti adPrime Video e guarda la Champions League gratis Italiaonlineprodotti e servizi che possono essere acquistati online sue/o su altri e - commerce. In caso di ...La casa intelligente. Quella di Amazon. C'è anche Echo Show 15 tra i prodotti (in Italia arriverà entro l'anno) presentati dalla compagnia di Jeff Bezos, che punta sempre di più sulla casa del futuro.Non è il primo robot domestico sul mercato, ma è quello che potrebbe avere il successo più rapido grazie alle sue numerose funzioni. Si chiama Astro ed è il nuovo robot tuttofare di Amazon, dotato del ...