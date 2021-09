Amazon e CIAL, insieme per la sostenibilità ambientale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il progetto Every Can Counts abbraccia ogni settore e, in questo caso, punta sull’e-commerce, andando a costituire così un legame tra Amazon e CIAL. Tale iniziativa ha presenziato in diversi eventi come, ad esempio, il Moto GP di Misano, il Giffoni Film Festival fino ad approdare ai lidi calabresi. E ora, coinvolge anche il sito di vendita online più famoso al mondo. Qual è il ruolo di Amazon, al fine di proteggere l’ambiente? Ogni Lattina Vale è attivo in 19 Paesi europei ed è promosso da CIAL, il Consorzio che si impegna nella raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio, un materiale davvero prezioso, leggero e riciclabile all’infinito. Difatti, i numeri parlano chiaro: ogni anno, in Italia, si recupera circa il 70% di questo metallo. Non solo, ma è necessario anche sensibilizzare la popolazione e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il progetto Every Can Counts abbraccia ogni settore e, in questo caso, punta sull’e-commerce, andando a costituire così un legame tra. Tale iniziativa ha presenziato in diversi eventi come, ad esempio, il Moto GP di Misano, il Giffoni Film Festival fino ad approdare ai lidi calabresi. E ora, coinvolge anche il sito di vendita online più famoso al mondo. Qual è il ruolo di, al fine di proteggere l’ambiente? Ogni Lattina Vale è attivo in 19 Paesi europei ed è promosso da, il Consorzio che si impegna nella raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio, un materiale davvero prezioso, leggero e riciclabile all’infinito. Difatti, i numeri parlano chiaro: ogni anno, in Italia, si recupera circa il 70% di questo metallo. Non solo, ma è necessario anche sensibilizzare la popolazione e ...

Advertising

MagazineQualita : CIAL e Amazon insieme per la Sostenibilità Ambientale. Amazon, il colosso protagonista dell’e-commerce mondiale, sp… - chrdioc : Amazon e Cial insieme per sostenibilità ambientale - Rietilife : Amazon e Cial insieme per sostenibilità ambientale - - ConsorzioCIAL : Amazon adotta 'Ogni Lattina Vale'. In 3 siti italiani dell'azienda americana, i dipendenti raccoglieranno in manie… -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon CIAL Amazon promuove in tre siti il progetto 'Ogni Lattina Vale' Il ricavato ottenuto dalle lattine raccolta verrà donato da Amazon e CIAL ad una onlus individuata successivamente. L'iniziativa "Ogni Lattina Vale", in Italia attiva dal 2019, è parte del ben più ...

Amazon promuove in tre siti il progetto 'Ogni Lattina Vale' Il ricavato ottenuto dalle lattine raccolta verrà donato da Amazon e CIAL ad una onlus individuata successivamente. L'iniziativa "Ogni Lattina Vale", in Italia attiva dal 2019, è parte del ben più ...

Amazon e CIAL, insieme per la sostenibilità ambientale NonSoloRiciclo Amazon e CIAL, insieme per la sostenibilità ambientale Una collaborazione insolita, quella tra Amazon e CIAL, per sostenere e rispettare l'ambiente. Ma in cosa consiste questo rapporto?

Amazon promuove in tre siti il progetto ‘Ogni Lattina Vale’ Ogni Lattina Vale, declinazione italiana del progetto europeo Every Can Counts, verrà adottato e promosso da Amazon in tre siti italiani nei mesi di settembre e ottobre 2021, nell’ambito dell’iniziati ...

Il ricavato ottenuto dalle lattine raccolta verrà donato daad una onlus individuata successivamente. L'iniziativa "Ogni Lattina Vale", in Italia attiva dal 2019, è parte del ben più ...Il ricavato ottenuto dalle lattine raccolta verrà donato daad una onlus individuata successivamente. L'iniziativa "Ogni Lattina Vale", in Italia attiva dal 2019, è parte del ben più ...Una collaborazione insolita, quella tra Amazon e CIAL, per sostenere e rispettare l'ambiente. Ma in cosa consiste questo rapporto?Ogni Lattina Vale, declinazione italiana del progetto europeo Every Can Counts, verrà adottato e promosso da Amazon in tre siti italiani nei mesi di settembre e ottobre 2021, nell’ambito dell’iniziati ...