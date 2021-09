Volo Bergamo-Napoli, due passeggeri in più sull'aereo: volo bloccato | video (Di martedì 28 settembre 2021) volo bloccato perché risultano a bordo due passeggeri in più rispetto al previsto. Una vicenda alquanto assurda quella vissuta da alcuni viaggiatori a bordo di un aereo Ryanair diretto a Napoli. Un filmato pubblicato sui social immortala lo stupore e l'indignazione dei passeggeri, in piedi sul velivolo, intenti a capire meglio cosa fosse successo. "Ma un vergogna non glielo dobbiamo gridare?" si sente proporre da una voce femminile del gruppo. Guarda tutti i video A Napoli Un Gommone Prende Il volo NoneNubifragio nel Salento: strade allagate ed auto sommerse video Un violento nubifragio si è abbattuto alle 13 di ieri lunedì 6 ... Leggi su panorama (Di martedì 28 settembre 2021)perché risultano a bordo duein più rispetto al previsto. Una vicenda alquanto assurda quella vissuta da alcuni viaggiatori a bordo di unRyanair diretto a. Un filmato pubblicato sui social immortala lo stupore e l'indignazione dei, in piedi sul veli, intenti a capire meglio cosa fosse successo. "Ma un vergogna non glielo dobbiamo gridare?" si sente proporre da una voce femminile del gruppo. Guarda tutti iUn Gommone Prende IlNoneNubifragio nel Salento: strade allagate ed auto sommerseUn violento nubifragio si è abbattuto alle 13 di ieri lunedì 6 ...

Advertising

statodelsud : Volo Bergamo-Napoli, due passeggeri in più sull’aereo: volo bloccato | video - Pino__Merola : Volo Bergamo-Napoli, due passeggeri in più sull’aereo: volo bloccato | video - novelledisospir : Sto male coinqui doveva atterrare mezz’oretta fa e le hanno dirottato il volo su BERGAMO per maltempo e ora deve tr… - Bianca34874951 : RT @tempoweb: Sesso ad alta quota, roba da pazzi: è lo stesso aereo dove... ?? - ninoBertolino : RT @tempoweb: Sesso ad alta quota, roba da pazzi: è lo stesso aereo dove... ?? -